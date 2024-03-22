Муж Лерчек вручил ей подарок за три миллиона на фоне слухов о разводе Муж блогера Лерчек подарил ей швейцарские часы стоимостью три миллиона рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артем Чекалин и Валерия Чекалинан

Муж блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артем Чекалин подарил ей швейцарские часы за три миллиона рублей. Такой подарок он преподнес супруге в честь дня рождения третьего ребенка. Об этом женщина рассказала в соцсетях. Она показала кадры с мужем, где поблагодарила его и нежно поцеловала в щеку. Ранее сообщалось, что Лерчек подала на развод с мужем.

В коробке, которую Артем вручил жене, были швейцарские часы бренда Audemars Piguet из коллекции Royal Oak. Стоимость такой модели начинается от трех миллионов рублей. На обратной стороне часов есть специальная гравировка с надписью «Спасибо за детей».

15 марта стало известно, что Лерчек подала заявление на развод с мужем. Первое заседание суда назначено на 25 марта. Сообщалось, что перед вынесением решения о разводе блогерам могут дать месяц на примирение.

Сама Чекалина призналась, что переживает трудный период, и попросила поклонников «дать время» и «просто быть рядом». В конце февраля блогер в социальных сетях уже рассказывала, что после судов и истории с долгами перед ФНС в ее отношениях с супругом наступил сложный период.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявил, что семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных выплатила долг по налогам в размере 504 млн рублей. По его словам, в этой связи уголовное дело в отношении семейства было прекращено.