Муж Легкоступовой заявил права на имущество и решил исполнять её песни

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Вдовец покойной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил права на всё имущество, а также интеллектуальную собственность артистки, заявил адвокат семьи Легкоступовой Сергей Жорин.

Фирсов официально объявил семье моих доверителей, что подал документы нотариусу о вступлении в наследство. При этом он претендует не только на движимое и недвижимое имущество, — отметил Жорин, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, Фирсов хочет начать строить карьеру певца и планирует исполнять песни своей супруги. Семья Легкоступовой была шокирована таким известием, подчеркнул Жорин.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.

По словам дочери артистки, в ванной комнате, где якобы получила травму певица, упасть просто невозможно. Это помещение слишком маленькое. Этот аргумент дочь приводит вместе с указаниями экспертов, которые говорят, что Фирсов вёл себя с Легкоступовой как абьюзер: он запугивал жену и бил её. Дочь Легкоступовой собирается доказать, что перед смертью певица была жестоко избита.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на свой контроль проверку обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой.