Муж Кудрявцевой впервые появился в Сети после обвинений в алкоголизме Кудрявцева помирилась с мужем после разговора о расставании из-за алкоголя

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Лера Кудрявцева

52-летняя ведущая программы «Секрет на миллион» на канале НТВ Лера Кудрявцева и ее муж хоккеист Игорь Макаров восстановили отношения после того, как Игорь прошел курс лечения от алкоголизма, сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН». Несколько месяцев назад в их семье возникли проблемы, когда Кудрявцева объявила о разрыве отношений с супругом из-за его зависимости от алкоголя.

В феврале телеведущая сообщила, что отправила Макарова на лечение, после чего он исчез из социальных сетей. Сегодня спортсмен впервые вышел на связь и опубликовал видео, на котором семья снова вместе. Лера, Игорь и их дочь Маша провели субботний выходной в ресторане.

Ранее Кудрявцева в блоге поделилась видео, на котором выходит на работу на костылях впервые после проведенной операции по замене связок на ноге. Она сообщила, что провела месяц на больничном и готова приступить к работе. Теледива показала, как садится в кресло ведущей шоу «Секрет на миллион» и отдала помощнику костыли.

Также телеведущая прокомментировала инцидент, произошедший с актером Никитой Кологривым в одном из ресторанов Новосибирска. Она обратила внимание своей аудитории на то, что молодой человек еще достаточно юн, а также сильно популярен.