Муж Кудрявцевой показал трогательное домашнее видео с женой и дочкой

https://static.news.ru/photo/b6fc86ce-aecf-11ea-bfb4-fa163e074e61_660.jpg Игорь Макаров и Лера Кудрявцева Фото: igor_makarov25/instagram.com

Муж Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров поделился с подписчиками личными кадрами с женой и дочерью. Спортсмен показал, как семья проводит время дома, вне работы. На кадрах его известная супруга Лера Кудрявцева играет с полуторагодовалой малышкой Машей.

На видео, опубликованных в Instagram, видно, как дочь хоккеиста лепит фигурки из пластилина, пробует еду из кошачьей миски и пытается накрасить губы помадой. Каждый кадр пронизан любовью и нежностью.

Пользователям кадры пришлись по душе. Они отметили, что дочь Макарова растёт копией отца.

Дочь красавица!!! Копия папы, — написал один из подписчиков.

Маша, родившаяся в 2018 году, стала первенцем для Игоря Макарова. У его супруги есть старший сын Жан от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В своих интервью она признавалась, что дала имя ребёнку в честь Жан-Клода Ван Дамма. В юности она была большой поклонницей таланта этого актёра. С Игорем Макаровым телеведущая заключила брак в 2013 году. Супруги уже семь лет состоят в официальном браке.

Ранее Кудрявцева рассказала, что её дочь очень умная, несмотря на небольшой возраст. Звезда отметила, что дочка умна с рождения, как и многие современные дети. Кроме того, телеведущая поделилась планами на воспитание дочери. Она отметила, что не будет заставлять дочь посещать какие-либо секции и кружки. Она не хочет давить на девочку и считает, что она должна выбрать самостоятельно свой жизненный путь, писал NEWS.ru.