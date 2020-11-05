«Муж куда смотрит?!»: поцелуй Валерии и Киркорова возмутил пользователей

https://static.news.ru/photo/29a896a8-1ff6-11eb-847e-fa163e074e61_660.jpg Валерия и Филипп Киркоров Фото: valeriya/instagram.com

Шутливый по замыслу поцелуй Валерии и Киркоровой на глазах у Пригодина вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Ситуация, которая должна была стать комичной, возмутила пользователей.

Снимал видео с поцелуем сам Иосиф Пригожин, он де и опубликовал его на своей странице. На кадрах оба артиста двигаются вверх на эскалаторе и распевают песню, повторяя «А я пьяная, пьяная». Счастливая Валерия выдаёт Филиппу: «Пьяная от тебя!», после чего король отечественной эстрады пафосно предлагает снять долой маски и поцеловаться.

Певица послушно чмокает коллегу в губы, оправдывая это тем, что целоваться сейчас «можно только с Киркоровым», который уже переболел коронавирусом.

Всё это время Иосиф Пригожин не говорит ни слова, что и вызвало сначала недоумение, а после возмущение подписчиков.

«Иосиф, как позволил такое?», «По трезвянке такое не делают. Виски сыграл роль!», «Муж куда смотрит?!», негодовали фанаты.

Впрочем, такому поведению вскоре нашлось объяснение: по информации Teleprogramma.pro артисты встретились на отдыхе в Эмиратах. Киркоров в День народного единства дал свой первый концерт, а после решил расслабиться с дурзьями. Не сдержав эмоций от встречи друг с другом, звёзды запели и расцеловались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выпад исполнительницы шансона Любови Успенской в адрес своей жены певицы Валерии. Он отметил, что не видит смысла обижаться на это.