Муж Ксении Бородиной подтвердил её беременность

https://static.news.ru/photo/1b9fa3ce-8e3e-11eb-8fbb-96000091f725_660.jpg Фото: borodylia/instagram.com

Бизнесмен Курбан Омаров, муж телеведущей Ксении Бородиной, в комментарии к публикации в Instagram подтвердил, что пара ждёт ещё одного ребёнка.

40-летний предприниматель выложил фото, сделанное в аэропорту Шереметьево. На снимке супруги стоят рядом друг с другом, Ксения при этом прикрывает живот сумочкой. В комментариях многие обратили внимание, что фигура Бородиной изменилась. Одна из подписчиц прямо спросила, беременна ли девушка. Бизнесмен лаконично ответил: «Да».

У Курбанова и Бородиной есть общая пятилетняя дочь Теона. У Ксении также есть дочь от первого брака с бизнесменом Юрием Будаговым — 11-летняя Маруся.

Ранее Бородина раскритиковала блогера Даню Милохина за переодевание в женское платье, писал NEWS.ru. По её мнению, ненормальное постепенно превращается в норму. Она подчеркнула, что мужчину в платье можно воспринимать в качестве шутки, но в масштабе поколения — это более серьёзная вещь.