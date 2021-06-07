Муж Ксении Бородиной дал понять о проблемах в личной жизни

https://static.news.ru/photo/c40b7010-c65b-11eb-b4bd-96000091f725_660.jpg Ксения Бородина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров намекнул, что в его личной жизни не так уж всё хорошо. Бизнесмен появился на публике с угнетённым лицом и полными скорби глазами.

Муж ведущей «Дома-2» опубликовал в микроблоге несколько видео, где признался, что стал «хуже соображать» из-за серьёзного стресса. Причину Омаров не назвал, но дал понять что переживает из-за проблем в личной жизни.

Как круто тренироваться в воскресенье вечером. Все тусуют — бокала вина, кальян, а в понедельник придут в зал, а я стал на один день лучше, чем они, — подписал муж популярной телеведущей один из постов.

В ответ подписчики отметили, что Омаров стал путать дни недели и даже пожалели его.

«Какие вы беспощадные люди. Ну назвал субботу воскресеньем, что такого? Учитывая ситуацию, которая происходит вокруг меня, хорошо, что я годом не ошибся», — написал в ответ муж Бородиной.

Как сообщалось ранее, Ксения Бородина в соцсетях намекнула о разводе с мужем Курбаном Омаровым, чем расстроила своих поклонников. Фанаты попытались отговорить телеведущую от опрометчивого шага.