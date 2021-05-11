Муж Бородиной спровоцировал слухи о разводе, сделав фото у ЗАГСа

https://static.news.ru/photo/8dfec3fe-b315-11eb-ab1c-96000091f725_660.jpg Фото: zimamoscow/instagram.com

Супруг телеведущей Ксении Бородиной — блогер Курбан Омаров — опубликовал на своей странице в Instagram видео, на кадрах которого он резко «перемещается» из ОАЭ в Москву и обратно. На последних кадрах Омаров стоит у Кутузовского ЗАГСа в столице с грустным лицом и документами, чем спровоцировал слухи о разводе. Подписчики решили, что мужчина пытается «пиариться» на слухах о возможном разводе с Ксенией.

Кроме того, в видео Омаров добавил музыку из любимого сериала Бородиной «Чёрная любовь», где рассказывается о трагичных взаимоотношениях пары из Турции. Поклонники считают, что звёздная пара поссорилась, Омаров ситуацию не комментирует. Отношения Бородиной и Омарова пережили разные периоды. Фанаты помнят, как влюблённые едва не расстались, когда их дочь была ещё совсем маленькой. Тогда журналистка обвиняла мужа в изменах. В итоге знаменитости помирились, отметили в издании.

По-моему, гениальный стёб над шейтерами (хейтерами. — NEWS.ru) и просто дико любопытными людьми, — прокомментировал пост юзер под ником devishnik_plussaze.

Некоторые серьёзно отнеслись к публикации, обратив внимание на набор документов в руках Омарова.

Это свидетельство о заключении брака и паспорт. Как раз для развода пакет документов, — пишет semi.tanyshav88.

Ох, эта музыка из «Чёрной любви»... До мурашек, — отметила btatyanushka96.

Накануне Бородина высказала, что думает о шуме, который устраивают некоторые артисты на пустом месте. Ведущая в сторис заговорила о «хайпожорах», уточнив, что она «не такая», имея в виду, скорее всего, Ольгу Бузову, на сутки пропавшую из Instagram, вызвав невероятную панику среди поклонников. Её окружение отказывалось от комментариев, буквально подливая масла в огонь.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, опубликовала в Instagram очередное фото со шпагатом, чем разозлила россиян. Они осудили балерину за откровенный снимок в день траура по погибшим в казанской школе.