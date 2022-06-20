«Мутное будущее»: Пушков высказался о небинарной дочери Дженифер Лопес Пушков назвал мутным будущее детей творческой элиты Америки после заявления Дженифер Лопес

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Дженифер Лопес

Алексей Пушков прокомментировал заявление Дженифер Лопес о том, что её 14-летняя дочь является небинарной персоной, а, значит, ещё не определилась со своим полом. Сенатор в своём Telegram-канале отметил, что это не первый случай, когда дети американских звёзд объявляют себя квирами и трансгендерами.

Скоро трудно будет найти в США ребенка кино- или поп-звезды, который не был бы небинарным, квиром, трансгендером и далее по списку. Только что писали о дочери (или сыне ?) актрисы Наоми Уотс. До этого — о дочери Анжелины Джоли, которая вроде как уже и не дочь. Потом — об усыновлённом ребенке Шарлиз Терон, — перечислил детей знаменитостей Пушков.

Политик в буквальном смысле слова посочувствовал детям творческой элиты, которым светит непонятное будущее.

Неудержимый мурный поток прогрессизма поразил творческую элиту Америки, унося их детей в мутное будущее, — резюмировал сенатор.

Ранее Джей Ло во время шестого гала-концерта Blue Diamond на стадионе «Лос-Анджелес Доджерс» 16 июня заявила, что её 14-летняя дочь Эмма Энтони не считает себя мужчиной или женщиной и относится к небинарным персонам. Обладательница звезды на Аллее Славы пригласила ребёнка на сцену и предупредила аудиторию, что отныне к Эмме нужно обращаться без гендерной окраски с помощью местоимения они/их.