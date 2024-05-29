Мусагалиев рассказал, почему его жена не работает уже 16 лет Жена Мусагалиева не работает 16 лет из-за заботы о семье и детях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Комик Азамат Мусагалиев заявил, что его жена Виктория уже 16 лет не работает. Она предпочитает заниматься воспитанием детей и заботиться о семье, он же приносит деньги, рассказал артист на шоу Иды Галич «ЕСТЬ ВОПРОСИКИ».

Мусагалиев отметил, что Виктория никак не поменялась после того, как улучшилось их материальное положение, потому что является «настоящей». Также девушка не появляется в медиапространстве. При этом комик готов поддержать возлюбленную в профессиональном развитии, если та захочет вернуться на рынок труда.

Ранее певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Ее заявление зарегистрировано на портале мировых судей города Москвы. KP.RU со ссылкой на источник в окружении пары сообщил, что Абрамов изменял Алсу в течение 10 лет, прежде чем она решилась уйти от него. По его словам, о многочисленных похождениях бизнесмена знала вся Москва.

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