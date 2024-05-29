Мусагалиев рассказал, почему его жена не работает последние 16 лет Мусагалиев рассказал, что его жена не работает из-за заботы о детях и семье

Юморист Азамат Мусагалиев признался, что его супруга Виктория не работает последние 16 лет из-за заботы о детях и семье. В YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики» комик объяснил, что жена никак не поменялась после того, как он стал больше зарабатывать. Свою супругу Мусагалиев охарактеризовал как «настоящую».

При этом Мусагалиев заявил, что поддержит возлюбленную, если она захочет вновь пойти на работу или начать развиваться в медиапространстве. Он отметил, что никогда не был против этого.

Я никогда не препятствовал ее развитию. Она занимается детьми. Она никогда не стремилась стать блогером или психологом, — подчеркнул Мусагалиев.

Азамат Мусагалиев с 2008 года женат на Виктории. Они воспитывают двух дочерей и сына.

Ранее Мусагалиев в шоу «Я себя знаю!» рассказал, что потерял сознание после операции по прочистке пазух носа. Неприятный случай произошел с юмористом на следующий день после вмешательства. Мусагалиев отметил, что операция проводилась под местным наркозом. На следующее утро комик заметил, что у него на щеке образовался отек. Врач заявил, что ему нужно вынуть из носа тампон, сделанный из бинтов. При этом, по словам юмориста, бинты были достаточно длинными.