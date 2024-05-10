«Мурашки размером со слона»: Родион Газманов о концерте в честь Дня Победы Родион Газманов признался, что не хотел петь песню Лещенко в Магнитогорске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Родион Газманов

Российский певец Родион Газманов выступил на концерте перед монументом «Тыл-фронту» в Магнитогорске, который прошел в честь Дня Победы. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артист опубликовал отрывок выступления и признался, что исполнение песни «За того парня» стало для него настоящим испытанием. По словам Газманова, это очень ответственное произведение, за которое он не хотел браться, поскольку его всегда пел народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Я очень не хотел браться за эту песню. Это очень ответственное произведение. И, к тому же, вспомните, кто исполнял. <...> В итоге спел вообще не в своей манере, но мурашки бежали по спине размером со слона, — сказал Газманов.

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