«Мучили боли»: раскрыты детали последнего появления Заворотнюк на публике MK.RU: во время последнего выступления на публике Заворотнюк мучилась от болей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Во время последнего появления на публике российская актриса Анастасия Заворотнюк уже мучилась от головных болей, рассказала МК.RU звездный пиар-директор Анна Исаева. Она стала свидетелем того, как в конце февраля 2019 года актриса вместе с мужем фигуристом Петром Чернышевым вела церемонию вручения премии «Пара года» журнала Moda Topical.

Они с Петром по традиции приехали пораньше, чтобы как следует подготовиться к церемонии. Заворотнюк всегда очень ответственно подходила к работе. Выглядела она в тот день роскошно: цветущая, яркая, очень-очень красивая. Единственное, в тот вечер Настя жаловалась на невыносимую головную боль. Мы подумали, что это из-за перемены погоды, — сказала она.

По ее словам, актрисе предложили 50 граммов коньяка, чтобы расширить сосуды. На короткое время ей это помогло, вспоминает Исаева.

Она, собравшись с силами, вышла на сцену и отвела премию. Никто из зрителей даже и не заподозрил, как Насте в этот вечер непросто, что она мучается от головной боли, — сказала она.

Заворотнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище. На следующий день российский певец Леонид Агутин опубликовал в Telegram-канале клип в память об актрисе Анастасии Заворотнюк. Видео с кадрами из сериала «Каспий 24» смонтировано на песню «Паришь в облаках». Известно, что Агутин и Заворотнюк вместе снимались в кинокартине.