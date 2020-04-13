Муцениеце вышла на связь с поклонниками после ссоры с Прилучным

https://static.news.ru/photo/d0c07cf0-7d24-11ea-b599-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце и Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Агата Муцениеце смогла восстановить свой аккаунт в Instagram и рассказать поклонникам, что же случилось между ней и её мужем Павлом Прилучным. Актриса заверила фанатов, что сейчас она сама и дети находятся в полной безопасности.

Звезда фильма «Тобол» поблагодарила всех за поддержку и добавила, что ей было очень важно почувствовать, что она не одна. Соведущая шоу «Голос. Дети» пожаловалась, что ей очень тяжело смириться с тем, что произошло между ней и Прилучным. Но при этом актриса уверена, что найдёт в себе силы двигаться дальше.

Она пишет, что извлекла уроки из всех своих ошибок.

Поверьте, я не враг для Паши, я лишь хочу, чтобы его ментальное и физическое здоровье пришло в норму! — написала мать двоих детей.

Сейчас она считает своей главной задачей показать детям, что семья — это радость, веселье и смех, а также обрести своё счастье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Агата Муцениеце заявила, что её бывший супруг Павел Прилучный выгнал семью из дома. Она призналась, что актёр поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом.