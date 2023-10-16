Муцениеце судится с Прилучным за алименты: сколько требует денег Агата Муцениеце намерена через суд взыскать алименты с Павла Прилучного

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Актриса Агата Муцениеце подала в суд на бывшего мужа Павла Прилучного для взыскания алиментов на двоих общих несовершеннолетних детей. Каких выплат добивается артистка?

В каком размере Муцениеце может взыскать алименты с Прилучного

Муцениеце подала иск 10 октября. Первое заседание по вопросу назначения алиментов для 10-летнего Тимофея и 7-летней Мии состоится 9 ноября.

По данным Telegram-канала SHOT, актриса намерена заставить бывшего супруга перечислять на содержание детей 30% заработка до 2031 года, пока старшему наследнику не исполнится 18 лет. После этого сумма алиментов сократится до 25% заработной платы до совершеннолетия дочери.

«Ранее продюсер Алина Красная сообщала, что Прилучный получает около полумиллиона за один съемочный день. Если суд согласится с размером алиментов, то из этих денег детям Муцениеце придется перечислять 150 тысяч (и это только за день)», — говорится в сообщении канала.

Сколько денег Прилучный дает Муцениеце на детей

Друзья Прилучного рассказали KP.RU, что актер ежемесячно переводит бывшей супруге по 100 тысяч рублей. По словам знакомых, после развода артист столкнулся с финансовыми трудностями.

«Сейчас ему едва хватает денег, чтобы выплачивать Агате ежемесячно 100 тысяч рублей на детей», — сообщили друзья Прилучного.

Муцениеце на днях также высказалась насчет алиментов. Во влоге «Честные будни» в личном YouTube-канале она обратилась к разведенным мужчинам и попросила их не экономить на своих детях.

«Знайте, когда вы платите за школу и рюкзаки, алименты в полном их размере, а не сто тысяч в месяц, никого не имею в виду, просто говорю. В общем, знайте, что если вы платите за школу, то платите за своего ребенка. Когда вы отказываетесь, то делаете плохо не матери, а ребенку», — отметила актриса.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Агата Муцениеце

Что известно о новой жене Прилучного

В мае 2022 года Павел Прилучный тайно зарегистрировал отношения с коллегой Зепюр Брутян. В августе того же года они сыграли свадьбу. Артисты познакомились на съемках сериала «В клетке» и стали дружить. Позднее между ними завязались отношения. По словам актера, спутница привлекла его внимание своей скромностью.

«Мне очень нравилось, как она ведет себя с мужчинами. Она никогда не даст к себе подойти или что-то сделать не так», — рассказал Прилучный в интервью Надежде Стрелец.

28 апреля 2023 года у артистов родился сын Микаэлян. При этом Прилучный регулярно проводит время с детьми от Агаты Муцениеце. Летом он вместе с ними летал отдыхать на Мальдивы. Как заявил Прилучный, новая жена нашла общий язык с его сыном и дочерью от первого брака.

«Она очень круто ладит с мелкими моими. Они нашли общий язык. Дети ее обожают. Это прям замечательно. Я очень рад. С сыном они прям друганы, да еще одного роста. Зепюр и сама еще мелкая, ей интересно и поиграть, и побегать», — сказал он.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный были в браке с 2011 по 2020 год. По словам актрисы, в крахе отношений виноваты они оба. Муцениеце также согласилась с мнением коллеги Раисы Рязановой, которая, обсуждая их развод, назвала артистов дураками.

«Что же тут обидного? Мы и сами знаем, что дураки. Я с ней полностью согласна. Я многое анализирую и делаю работу над ошибками. Не бывает так, что виноват кто-то один. Оба дураки, реально», — сказала Муцениеце.

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