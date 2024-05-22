Муцениеце рассказала, в какие приметы верит Муцениеце рассказала, что верит в приметы на удачу и «к деньгам»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Актриса Агата Муцениеце призналась, что очень суеверна. Она сообщила корреспонденту NEWS.ru на Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которая проходит во Дворце Ирины Винер, что верит в то, что если посмотреть на электронные часы и увидеть там две повторяющиеся цифры часов и минут, например — 11:11, то можно загадать желание.

Я верю в 11:11, 22:22. Если вижу эти цифры, я всегда загадываю желание. Если я еду на машине, загадываю на зеленый светофор. Иногда загадываю на следующую песню радиостанции — «у меня будет такой день, как следующая песня». Ну и, конечно, если птичка сверху накакала — то это к деньгам, — сообщила она.

Ранее блогер Денис Кукояка заявил, что ходил на свидание с актрисой Агатой Муцениеце. В шоу «Я себя знаю» он пояснил, что таким образом они готовились к ролям в фильме «Гражданский брак», который вышел на экраны в 2017 году. Блогер признался, что во время свидания актеры смотрели друг другу в глаза, после чего целовались на съемочной площадке. По словам Кукояки, его жена Елена знала о происходящем и отнеслась к такой подготовке с пониманием. Он также назвал Муцениеце крутой и поделился, что ему было очень неловко в такие моменты.