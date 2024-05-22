Актриса Агата Муцениеце призналась, что очень суеверна. Она сообщила корреспонденту NEWS.ru на Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которая проходит во Дворце Ирины Винер, что верит в то, что если посмотреть на электронные часы и увидеть там две повторяющиеся цифры часов и минут, например — 11:11, то можно загадать желание.
Я верю в 11:11, 22:22. Если вижу эти цифры, я всегда загадываю желание. Если я еду на машине, загадываю на зеленый светофор. Иногда загадываю на следующую песню радиостанции — «у меня будет такой день, как следующая песня». Ну и, конечно, если птичка сверху накакала — то это к деньгам, — сообщила она.
Ранее блогер Денис Кукояка заявил, что ходил на свидание с актрисой Агатой Муцениеце. В шоу «Я себя знаю» он пояснил, что таким образом они готовились к ролям в фильме «Гражданский брак», который вышел на экраны в 2017 году. Блогер признался, что во время свидания актеры смотрели друг другу в глаза, после чего целовались на съемочной площадке. По словам Кукояки, его жена Елена знала о происходящем и отнеслась к такой подготовке с пониманием. Он также назвал Муцениеце крутой и поделился, что ему было очень неловко в такие моменты.