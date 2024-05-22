Муцениеце рассказала, ради чего работает артист Муцениеце заявила, что премии не заменят артисту любовь народа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце и Иван Чуйков

Актриса Агата Муцениеце рассказала корреспонденту NEWS.ru на Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которая проходит во Дворце Ирины Винер, что артист нуждается в любви зрителя. По ее словам, зрительскую любовь не заменят никакие премии.

Народную любовь не купить ни за что, ни за какие награды. Существует масса артистов, у которых нет никаких премий, — как долго мир добивался премии «Оскар» для Леонарда Ди Каприо. Ему не хотели ее давать, но народ добился. Если у тебя есть любовь зрителя, то у тебя есть мир. Артист работает ради любви народа, — сказала актриса.

Ранее стало известно, что Муцениеце 25 декабря 2023 года подала иск в суд к бывшему мужу Павлу Прилучному с требованием выплаты алиментов на их двоих детей. 15 декабря актриса отказалась от первого иска, в котором требовала от экс-супруга отдавать ей треть зарплаты. Новый иск появился на сайте Мосгорсуда через 10 дней после мирового соглашения между бывшими супругами.

Поводом для иска могло послужить то, что актер тратил значительные суммы на отдых со второй супругой Зепюр Брутян и сократил выплаты на детей от первого брака. В Головинском суде Москвы подтвердили прекращение дела Прилучного по решению истца.