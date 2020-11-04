Муцениеце рассказала, как пришла в себя после развода с Прилучным

Латвийская и российская актриса и модель Агата Муцениеце рассказала, как оправилась после развода с актёром Павлом Прилучным. Она призналась, что это далось ей нелегко.
По словам артистки, она долго не могла найти кого-то, с кем можно было бы поделиться переживаниями. В итоге она решила создать шоу «Честный развод», где люди, оказавшиеся в схожей ситуации, могли бы о ней рассказать. Она призналась, что ей самой это очень помогло.
Муцениеце также прокомментировала слух о том, что её бывший муж хочет к ней вернуться.
Чушь собачья. Всё, раньше надо было, — сказала Агата в эфире программы «Вечерний Ургант».
Актёрская семья Прилучного и Муцениеце официально распалась в феврале 2020 года, когда был оформлен развод. По слухам, причиной разлада в семье стал роман актёра со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.
Недавно в светской тусовке стали поговаривать, что Прилучный бросил и Карпович. Тем не менее, как писал NEWS.ru, их вновь заметили вместе: на этот раз — за покупками в супермаркете.