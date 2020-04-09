Муцениеце рассказала, что Прилучный избил её и выгнал из дома

https://static.news.ru/photo/0d06b5de-7b14-11ea-9281-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце заявила, что её бывший супруг Павел Прилучный выгнал семью из дома. Она призналась, что актёр поднял на неё руку, и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом.

Агата вышла на связь с телефона своей мамы. По её словам, он ведёт себя неадекватно. Сидя дома в самоизоляции, он стал много пить и всё чаще срываться на детей.

Пандемия даётся плохо, я сижу с аккаунта мамы, потому что Паша забрал мой телефон, выкинул его на улицу. Довел детей до слез, поднимал на меня руку, — пожаловалась актриса.

Она подчеркнула, что не хотела выносить сор из избы, однако чувствует, что её «единственное оружие — публичность». По мнению Муцениеце, Прилучный пьёт без перерыва, и «токсины закрыли мозг»

Привет Джигану, как говорится. Надеюсь, переживём эту ночь, — рассказала актриса.

Ранее Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет. По её словам, они решили расстаться полюбовно, пока ещё находятся в хороших отношениях, чтобы остаться «нормальными родителями для своих детей». Она также намекнула, что причиной развода стал сам Прилучный. писал NEWS.ru.