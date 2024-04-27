Муцениеце пристыдила Прилучного после своей победы в суде по алиментам Актриса Муцениеце назвала стыдными суды за алименты на детей от Прилучного

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце подтвердила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что суд встал на ее сторону в споре с экс-супругом Павлом Прилучным, которого инстанция обязала выплачивать алименты на двоих общих детей. Артистка назвала результаты «красивой победой», однако назвала ситуацию стыдной.

Радостного мало, потому что в целом — это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям, — написала Муцениеце.

По ее словам, в России существует плохая тенденция, по которой мужчины после развода «скидывают все» на плечи бывших жен — финансово и морально. Она призвала женщин защищать себя и права детей.

Ранее стало известно, что суд частично удовлетворил иск Агаты Муцениеце к Павлу Прилучному, касающийся алиментов на их детей. Известно, что ранее артистка требовала, чтобы экс-супруг отдавал 30% своего заработка на нужды наследников до 2031 года — пока старшему ребенку (Тимофею) не исполнится 18 лет. После наступления совершеннолетия сына сумма снизится до 25% до совершеннолетия дочери Мии. При этом один съемочный день актера стоит около 500 тысяч рублей.

Пара поженилась в 2011 году, спустя два года у них появился сын Тимофей, а еще через три года — дочь Мия. Артисты прожили вместе девять лет. В 2020 году Муцениеце сообщила о разводе.