Муцениеце пошутила о бывших на фоне спора с Прилучным по алиментам Муцениеце пошутила о бывших после решения Прилучного по алиментам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Агата Муцениеце пошутила в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) о бывших возлюбленных после решения экс-супруга Павла Прилучного обжаловать вердикт суда по алиментам.

Недавно появились слухи, что американские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес решили развестись. На это отреагировала Муцениеце, разместив в сторис совместное фото звездных артистов, сопроводив его ироничной подписью.

Никогда не надо возвращаться к бывшим, — написала Муцениеце.

В Сети предположили, что знаменитость вновь «уколола» Прилучного. Возможно, она устала от судебных разбирательств с бывшим супругом. Артисты решают вопрос с алиментами на совместных детей.

В конце апреля стало известно, что суд частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному, касающийся алиментов на их детей. Известно, что ранее артистка требовала, чтобы экс-супруг отдавал 30% своего заработка на нужды наследников до 2031 года, пока старшему ребенку Тимофею не исполнится 18 лет. После наступления совершеннолетия сына сумма снизится до 25% до совершеннолетия дочери Мии.

После Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание двоих детей, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. Представитель суда подтвердил эту информацию. Там отметили, что ответчик посчитал вердикт инстанции незаконным и необоснованным.