Муцениеце отпустила детей к Прилучному впервые после избиения

Актриса Агата Муцениеце, недавно объявившая о разводе, разрешила Павлу Прилучному взять их общих детей к себе на выходные.
Артист опубликовал несколько ярких фотографий в своём Instagram. Он отдыхает с 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией в своём загородном доме. Дети играют со звёздным родителем на природе. Однако Прилучный никак не комментирует информацию о бракоразводном процессе.
Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом. Актриса вышла на связь с телефона своей мамы. По её словам, Павел ведёт себя неадекватно. Сидя дома в самоизоляции, он стал много пить и всё чаще срываться на детей.
Как писал NEWS.ru, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия прокомментировали скандал, который произошёл в семье актёра Павла Прилучного.
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