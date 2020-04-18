Муцениеце отпустила детей к Прилучному впервые после избиения

https://static.news.ru/photo/79a3cb9e-819c-11ea-8c62-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце, недавно объявившая о разводе, разрешила Павлу Прилучному взять их общих детей к себе на выходные.

Артист опубликовал несколько ярких фотографий в своём Instagram. Он отдыхает с 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией в своём загородном доме. Дети играют со звёздным родителем на природе. Однако Прилучный никак не комментирует информацию о бракоразводном процессе.

Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом. Актриса вышла на связь с телефона своей мамы. По её словам, Павел ведёт себя неадекватно. Сидя дома в самоизоляции, он стал много пить и всё чаще срываться на детей.

Как писал NEWS.ru, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия прокомментировали скандал, который произошёл в семье актёра Павла Прилучного.