Муцениеце обратилась к Прилучному в Instagram со словами благодарности

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Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев на одном из шоу на российском телевидении признался, что в 1990-х у него был роман с ныне покойной певицей Жанной Фриске. Молодые люди расстались из-за напряжённых графиков работы.

До этого Андреев никому не рассказывал о романтических отношениях с певицей. Ведь и при жизни исполнительницы они скрывали свой роман и от прессы, и от поклонников. На появившиеся слухи о...