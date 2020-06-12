Шоу-бизнес

Муцениеце обратилась к Прилучному в Instagram со словами благодарности

10:53, 13 июня 2020
Агата Муцениеце и Павел Прилучный (архивное фото) Агата Муцениеце и Павел Прилучный (архивное фото) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце записала обращение мужу Павлу Прилучному, с которым находится в процессе развода. В нём она поблагадарила супруга.

Сегодня «день спасибо». И я бы хотела сказать спасибо Паше за то, что научил меня любить. Только благодаря ему я поняла, что действительно могу любить другого человека, — сказала она в stories Instagram.

Актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале супруги заявили, что решили разойтись.В связи с тем, что у сторон нет возражений, 15 июня на судебном заседании они присутствовать не будут, решение о разводе будет вынесено заочно, писал NEWS.ru.

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