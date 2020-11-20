Муцениеце не смогла попасть в дом, где счастливо жила с Прилучным

https://static.news.ru/photo/2bf47148-2bc7-11eb-a74c-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Актёр Павел Прилучный заколотил входную дверь в особняк, где жил раньше с детьми и Агатой Муцениеце. Теперь попасть в бывшее гнёздышко экс-супруге не представляется возможным.

Известно, что после расставания Прилучного и Муциниеце коттедж, купленный почти за 180 млн рублей, был выставлен на торги. Дом до сих пор находится в залоге, звёзды остались должны за него около 70 млн рублей.

Как рассказала актриса в рамках своего шоу «Честный развод», она навестила своё бывшее жилье и осталась в шоке от произошедших перемен. Раньше она по этой дороге ездила домой, а теперь просто в гости, но сейчас, как призналась Муцениеце, она чувствует себя счастливее «раз в сорок».

Я так понимаю, Паша здесь больше не живёт, — сказала она, стоя на пороге особняка.

Сам Павел Прилучный живёт в другом доме вместе с новой возлюбленной, актрисой из «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Девушка не захотела жить в доме, где актёр был счастлив с бывшей женой и детьми.

Ранее NEWS.ru писал, что Муцениеце рассказала, как оправилась после развода с Прилучным. Она призналась, что это далось ей нелегко.

По словам артистки, она долго не могла найти кого-то, с кем можно было бы поделиться переживаниями. В итоге она решила создать шоу «Честный развод», где люди, оказавшиеся в схожей ситуации, могли бы о ней рассказать. Она призналась, что ей самой это очень помогло.