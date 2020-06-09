Муцениеце не будет требовать алиментов от Прилучного

https://static.news.ru/photo/e8f9e660-aaf8-11ea-bcc6-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Российская актриса Агата Муцениеце, которая находится в процессе развода с актёром Павлом Прилучным, заявления о взыскании с него алиментов не подавала. У этой пары в браке родились сын и дочь.

Никакого заявления на взыскание алиментов Агата Муцениеце не подавала, — пояснили «КП-Новосибирск» в Головинском районном суде Москвы.

В связи с тем, что у сторон нет возражений, 15 июня на судебном заседании они присутствовать не будут, решение о разводе будет вынесено заочно. Прилучный и Муцениеце разъехались больше месяца назад: она перебралась в Москву, а он остался в коттеджном посёлке.

Как писал NEWS.ru, актёр Павел Прилучный погасил все свои долги. Теперь у судебных приставов нет претензий к нему. Артист задолжал 150 тысяч рублей. Это налоги, которые он долгое время не оплачивал. На нём также висел штраф в размере 5 тысяч рублей. Но Прилучный, сидя на карантине, всё же решился и оплатил все долги через мобильный банк.