Муцениеце назвала своих крашей среди музыкальных исполнителей Актриса Муцениеце заявила, что ее фавориты среди музыкантов — Билан и Краймбрери

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце рассказала на Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которая проходит во Дворце Ирины Винер, каких музыкальных исполнителей она любит. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, она заявила, что у нее их много — Дима Билан, Мари Краймбрери, Mary Gu, JONY и Иван Чуйков.

О, у меня их много, крашей. Дима Билан, Мари Краймбрери, Mary Gu, JONY... Этот, как его... Иван Чуйков, — призналась она.

При этом Муцениеце в шутку начала спорить со стоящим рядом Чуйковым. Каждый из них добавлял друг друга в свой список крашей.

В конце апреля стало известно, что суд частично удовлетворил иск Муцениеце к актеру Павлу Прилучному, касающийся алиментов на их детей. Известно, что ранее артистка требовала, чтобы экс-супруг отдавал 30% своего заработка на нужды наследников до 2031 года, пока старшему ребенку Тимофею не исполнится 18 лет. После наступления совершеннолетия сына сумма снизится до 25% до совершеннолетия дочери Мии.

После Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Представитель суда подтвердил эту информацию. В суде отметили, что ответчик посчитал вердикт инстанции незаконным и необоснованным.