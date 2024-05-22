Актриса Агата Муцениеце рассказала на Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которая проходит во Дворце Ирины Винер, каких музыкальных исполнителей она любит. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, она заявила, что у нее их много — Дима Билан, Мари Краймбрери, Mary Gu, JONY и Иван Чуйков.
О, у меня их много, крашей. Дима Билан, Мари Краймбрери, Mary Gu, JONY... Этот, как его... Иван Чуйков, — призналась она.
При этом Муцениеце в шутку начала спорить со стоящим рядом Чуйковым. Каждый из них добавлял друг друга в свой список крашей.
В конце апреля стало известно, что суд частично удовлетворил иск Муцениеце к актеру Павлу Прилучному, касающийся алиментов на их детей. Известно, что ранее артистка требовала, чтобы экс-супруг отдавал 30% своего заработка на нужды наследников до 2031 года, пока старшему ребенку Тимофею не исполнится 18 лет. После наступления совершеннолетия сына сумма снизится до 25% до совершеннолетия дочери Мии.
После Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Представитель суда подтвердил эту информацию. В суде отметили, что ответчик посчитал вердикт инстанции незаконным и необоснованным.