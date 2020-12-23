«Можно я попою»: Валерия ответила на сообщения о выдвижении в Госдуму

https://static.news.ru/photo/54321d78-4539-11eb-9cf2-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: valeriya/instagram.com

Певица Валерия отреагировала на сообщения СМИ о том, что она собирается стать депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Запись заявления артистки предоставил её муж продюсер Иосиф Пригожин.

Валерия при этом отметила, что ей таких предложений никто не делал и она впервые слышит о предложении стать парламентарием.

Со всей ответственностью вам заявляю: я впервые об этом слышу, я вообще не понимаю, как рождаются такие новости, из каких источников журналисты берут информацию. В мои планы это не входит. Кроме того, ко мне никто с таким вопросом, с такой темой не обращался. Так что, друзья мои, можно я ещё пока попою, — сказала артистка, запись слов которой предоставил РБК Пригожин.

Источники газеты «Ведомости» утверждали, что партия «Единая Россия» рассматривает звёздных кандидатов в Госдуму от Москвы. В их число вошли певицы Валерия и Алла Пугачёва, комик Павел Воля, а также футболист Игорь Акинфеев, актёр Иван Охлобыстин, сыровар Олег Сирота и экс-глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

Супруг другой знаменитой певицы Аллы Пугачёвой юморист Максим Галкин также сообщил, что Примадонна собирается претендовать на должность депутата Госдумы в 2021 году. По его словам, им никто с подобным предложением не звонил, как ранее заявлялось в СМИ, сообщал NEWS.ru.