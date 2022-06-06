«Можно уже не уезжать»: Галкин сделал неожиданное заявление в Израиле Максим Галкина заявил об отношении к возвращению в Россию на концерте в Израиле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Максим Галкин сделал неожиданное заявление в финале второго концерта в Израиле. Юмориста принимают с аншлагом и аплодируют стоя, чем не могут не вызвать ответных чувств со стороны артиста, пишет Teleprogramma.pro.

Во время выступления в Беэр-Шева пародист так растрогался, что фактически высказался о своём отъезде в Россию.

Я вам очень благодарен, дорогие мои зрители. Спасибо вам большое за такую зрительскую верность. Счастья вам, здоровья, мира обязательно. Я ещё приеду. Хотя, чего? Можно уже и не уезжать, — сказал муж Пугачёвой.

Галкина очень тепло принимают на концертах в стране, билеты на его концерты раскупаются очень быстро.

В соцсетях, меж тем, ходят очень противоречивые отзывы о выступлениях опального шоумена за рубежом. Одни искренне рады видеть любимого артиста на сцене, другие с непониманием относятся к его позиции по отношению к России.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что юморист Максим Галкин позволил себе неосторожные высказывания в адрес России, потому что популярность и знакомство с влиятельными людьми замылили ему глаза. По его мнению, именно в таком состоянии пребывали российские артисты, когда озвучивали антироссийские высказывания.