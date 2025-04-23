«Может продержаться долго»: Соседов предрек Куртуковой большое будущее Критик Соседов: Куртукова долго пробудет на сцене в случае хорошего репертуара

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Татьяна Куртукова

Песня исполнительницы Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» хорошая и имеет смысл, сказал NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Он добавил, что песня сделана и исполнена добротно. По его словам, артистка долго может продержаться на сцене, если будет заниматься репертуаром.

Если с Куртуковой будут заниматься продюсеры, спонсоры, если она будет искать репертуар, то она может продержаться долго. Дело все в репертуаре, - сказал Соседов.

Критик добавил, что песня «Матушка-земля» Куртуковой — легкая и весьма актуальная. О главном конкуренте певицы — артисте SHAMAN — Соседов высказал мнение, что, несмотря на сильные вокальные данные и артистизм, у него случайный репертуар, над которым следует работать.

Ранее Соседов сказал, что певица Елена Ваенга могла бы занять место лидера на российской эстраде, которое раньше принадлежало Пугачевой. Он добавил, что Ваенга на своих концертах поет только вживую и с большим уважением относится к зрителям.

Соседов долгое время был поклонником Аллы Пугачевой, но сегодня часто выступает с осуждением артистки. Он раскритиковал ее высказывание о рабах и холопах в адрес россиян и назвал ее «главной старперкой». Он также высказывался о том, что замок Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стоит экспроприировать в пользу государства и отдать под детский дом.