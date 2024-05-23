«Может позволить»: Валерия высказалась об откровенных снимках невестки Валерия заявила, что не реагирует на откровенные снимки невестки Лианы в Сети

Российская певица Валерия в интервью StarHit заявила, что не реагирует на откровенные снимки жены своего младшего сына Арсения Лианы. По словам исполнительницы, молодая красивая девушка может себе позволить подобные публикации. Валерия добавила, что ее тоже часто упрекают в излишней откровенности на сцене.

В соцсетях одни восхищаются, другие выражают свое недовольство. Мне пишут, что я слишком откровенна… Хотя где там? Чуть вырез поглубже, юбка покороче — и все, начинается… Есть такие пуритане, которые только и следят за чужой жизнью. Никак не реагирую на это. Лиана — молодая красивая девушка. Может себе позволить, — заявила певица.

Ранее Валерия сообщила, что у артистки Ольги Бузовой нет отношений, потому что мужчины боятся сильных женщин. Она пояснила, что мужчины хотят доминировать и боятся конкуренции. По ее словам, не каждый сможет принимать рядом сильную женщину. Валерия пожелала Бузовой счастья в личной жизни и чтобы у нее появился подходящий партнер. Она добавила, что с сильной женщиной приятно иметь дело.

До этого Валерия заявила, что в непростое, турбулентное время, которое сейчас переживает наша страна, каждому необходимо сосредоточиться на себе, на своих делах и заботах. По ее словам, таким образом сложные времена пережить намного легче.