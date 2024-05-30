«Может не дожить»: Майоров о телефонном звонке перед смертью Заворотнюк Майоров заявил, что узнал о критическом состоянии Заворотнюк поздней ночью

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сергей Майоров

Друг скончавшейся в ночь на 30 мая Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров рассказал о телефонном звонке, поступившем ему в полпервого ночи. В беседе со StarHit он раскрыл, что на другом конце провода был их общий друг, которой проинформировал о критическом состоянии актрисы. Он добавил, что до утра звезда сериала «Моя прекрасная няня» может не дожить.

Это все, что мне было известно ночью. Рано утром он мне написал, что Насти не стало, — сказал Майоров.

53-летняя звезда «Моей прекрасной няни» умерла ночью 30 мая. Актриса на протяжении нескольких лет боролась с раком мозга. О болезни стало известно в 2019 году, тогда актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях.

Отец Жанны Фриске Владимир ранее предположил, что родные Заворотнюк не хотели показывать, как выглядит болеющая звезда «Моей прекрасной няни», из-за ее изменившегося внешнего вида. Он убежден, что близкие Заворотнюк оказывали ей очень качественный уход.

До этого актер Стас Садальский опубликовал переписку со звездой «Моей прекрасной няни». На скриншоте видно, как артист признается в любви Анастасии и предлагает помощь в лечении. Сообщение осталось непрочитанным, вероятно, именно в тот период состояние актрисы начало ухудшаться, из-за чего она не заходила в соцсети и не отвечала на СМС.