«Может, кто-то и впишется»: адвокат раскрыл, дадут ли Кологривому 15 суток Жорин: Кологривого с высокой вероятностью арестуют за мелкое хулиганство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что актера Никиту Кологривого с высокой вероятностью могут арестовать на срок до 15 суток за мелкое хулиганство после дебоша в Новосибирске. По его словам, наказание по этой статье также предусматривает штраф, но полицейские направили протокол в суд, так что, вероятно, они добиваются административного ареста.

С высокой степенью вероятности можно предполагать, что Кологривому назначат административный арест. Дело в том, что штраф может выписать и полиция. И для этого не нужно материалы направлять в суд. <...> Назначит ли суд административный арест в итоге или нет, зависит от позиции инстанции. Может, кто-то и впишется, подключится там за Кологривого, но по крайней мере желание и позиция полицейских понятны, — заявил Жорин.

По словам адвоката, если бы полицейские были готовы выписать штраф, им бы не понадобилось ни задерживать актера, ни направлять материалы в суд. В таком случае артисту грозила бы потеря до тысячи рублей.

Звезду сериала «Слово пацана» задержали в Новосибирске после дебоша в одном из ресторанов в ночь на 19 марта. В Сети опубликовано видео, на котором видно, как Кологривый сначала лежал на коленях у официантки, после чего попытался склонить ее к близости. Когда она отказала ему, артист разозлился и укусил ее за ногу. После этого он начал разбрасывать мебель и кидаться на других посетителей.

В новосибирском главке МВД ранее сообщили, что Кологривого поместили в спецприемник. Он пробудет там до решения суда.