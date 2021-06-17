«Могут Хакамаду привлечь»: Соседов про отказ Victoria’s Secret от «ангелов»

https://static.news.ru/photo/0d4e5124-cf54-11eb-8c3d-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru оценил решение компании Victoria’s Secret отказаться от своих «ангелов» в рекламе нижнего белья. Знаменитый бренд решил сотрудничать с женщинами, которые прославились не своими формами, а карьерными достижениями.

По мнению эксперта, подобный бизнес-ход означает, что у Victoria’s Secret есть деньги на контракты с такими знаменитостями. Журналист добавил, что лицами модной марки могут стать и спортсменки, и киноактрисы, и певицы, и политические деятели. Например, российский бизнес-тренер и экс-депутат Госдумы Ирина Хакамада.

И эти лица будут раскручивать бренд, конечно лучше, но это будет и дороже стоить. Одно дело модель снять неизвестную и заплатить ей что-то, а другое — например, [пригласить Анастасию] Волочкову. Ей в 10 раз надо больше заплатить, чем той неизвестной. И никто уже на формы смотреть не будет известных деятельниц. Сам факт появления в нижнем белье Victoria’s Secret будет говорить, что это нужно носить, покупать. Это более серьёзных ход в бизнесе, — резюмировал Соседов.

Новыми лицами бренда уже стали футболистка Меган Рапино, лыжница Эйлин Гу, адвокат Палома Эсслер, актриса Приянка Чопра, модель-трансгендер Валентина Сампайо, манекенщица и беженка из Южного Судана Адут Акеч, а также журналист и фотограф Аманда де Кадене.

«Ангелами» Victoria’s Secret в разное время становились Каролина Куркова, Хайди Клум, Жизель Бундхен, Адриана Лима и другие. Первое ежегодное шоу с моделями бренда состоялось в 1995 году.

Ранее сообщалось, что американская модель Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт, судя по всему, воссоединились. Они впервые после расставания вышли в свет вместе. Кадры с красной дорожки появились в Twitter. Накануне вечером семья в полном составе — 23-летняя Instagram-звезда и 29-летний рэпер вместе с трёхлетней дочкой Сторми — посетила 72-й ежегодный благотворительный вечер Parsons Benefit школы Парсонс в Нью-Йорке.