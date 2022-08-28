«Может, еще замуж выйдет»: Сафронов прокомментировал возвращение Пугачевой Сафронов посчитал вполне логичным возвращение Пугачевой на родину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов

Никас Сафронов не увидел ничего необычного в возвращении домой из-за границы Аллы Пугачевой. В отличие от мужа Максима Галкина она никогда не позволяла себе критиковать страну и уж тем более не собиралась покидать родной домой, приводит мнение художника KP.RU.

Академик отметил, что певица не несет ответственности за антироссийские выпады своего молодого супруга. И съездить в отпуск для того, чтобы поправить здоровье, является ее полным правом. Тем более, что Пугачева никогда не заговаривала об эмиграции и не отказывалась от России.

Она российская гражданка, уехала — приехала, что в этом особенного? Да, ее муж высказывался, делал неприятные для нас заявления, но к Алле Борисовне это никакого отношения не имеет, — оправдывает певицу художник.

Что же касается Галкина, то тут Сафронов допустил разрыв отношений звездной четы вплоть до развода, что, по его мнению, никак не отразится на Пугачевой. Художник уверен, что шоумен поступает неправильно. Он был ведущим на Первом канале, много шутил, но сейчас от его шуток уже не смешно.

Нам это не импонирует. Уехал и уехал, подумаешь. А то, что он муж Пугачевой — ну и что? Мало ли кто ее муж, она пять раз выходила замуж. И может, еще выйдет! Она яркая, молодая, — не сомневается народный художник России.

Пугачеву публика заждалась и примет ее с распростертыми объятиями, не сомневается Сафронов. То, что она ничего плохого не сказала, означает, что Пугачева не представляет себя без России.

Она знала, что ее здесь любят и ждут. Как бы там ни было, мы все родились здесь и здесь состоялись. Нельзя плевать в колодец, из которого пьешь. Как, например, Лайма Вайкуле, которая здесь зарабатывала, у которой здесь бизнес. Надо считаться с той страной, которая тебя кормит, — подытожил художник.

Ранее Алла Пугачева заявила, что вернулась в Россию с целью навести порядок. Артистка подчеркнула, что у нее все хорошо и в РФ она уже не первый день. Она добавила, что ее дети пойдут в школу 1 сентября.