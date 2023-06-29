«Мы готовились к худшему»: чем больна Мадонна, почему ее подключили к ИВЛ Певица отменила концерты, так как вынуждена пока оставаться в больнице

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Певица Мадонна

64-летняя певица Мадонна попала в реанимацию с бактериальной инфекцией — ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ. По словам менеджера исполнительницы, ее самочувствие улучшается, но пока артистка должна оставаться в больнице. Мадонна отменила несколько концертов из-за болезни. Что именно произошло с исполнительницей хита Like a virgin — в материале NEWS.ru.

Почему Мадонна попала в реанимацию

Мадонну нашли без сознания в ее доме и срочно доставили в больницу. Около суток она оставалась на ИВЛ. Все это время рядом с ней была дочь Лурдес, но она никаких подробностей о диагнозе матери не рассказывала.

«В субботу, 24 июня, у Мадонны диагностировали серьезную бактериальную инфекцию, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии», — рассказал накануне менеджер певицы Гай Осири.

Чем больна Мадонна

Иностранные СМИ активно обсуждают, чем именно больна Мадонна. Газета Today пишет, что бактериальные инфекции — «это любая болезнь или состояние, вызванное ростом бактерий или ядами в организме». Обычно они не представляют никакой угрозы для жизни и лечатся антибиотиками.

Однако если бактерии распространяются в крови или важных внутренних органах, это может привести к летальному исходу.

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press Певица Мадонна

Какие гастроли Мадонне пришлось отменить

Пока неизвестно, сможет ли Мадонна отправиться в юбилейное мировое турне Celebration. Гастроли по случаю 40-летия ее карьеры должны были начаться в следующем месяце. Первый концерт Мадонна планировала дать в Ванкувере 15 июля. Далее она собиралась отправиться в Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Вашингтон, Хьюстон, Лос-Анделес, Лас-Вегас и другие города.

14 октября певица намеревалась выступить на сцене лондонской O2 Арены, а потом поехать с концертами в Бельгию, Данию, Швецию, Испанию, Португалию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды. В общей сложности в рамках тура планировались 80 концертов.

Как рассказал менеджер певицы, они перенесли гастроли. «В то же время мы ставим на паузу все обязательства, в том числе и тур. Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенных шоу», — сообщил помощник певицы.

Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram Фото: face to face/Instagram

Как отреагировали родственники на госпитализацию Мадонны

Родственник Мадонны, пожелавший сохранить анонимность, заявил Daily Mail, что в последнее время певица слишком интенсивно готовилась к новому туру.

«Мы готовились к худшему, — отметил родственник поп-дивы. — Последние пару дней никто толком не знал, в каком направлении все повернется, и ее семья готовилась к худшему. Вот почему это держалось в секрете. Все считали, что мы можем потерять ее».

По информации The New York Post, дочь Мадонны Лурдес была рядом с ней во время ее госпитализации. Пока певица находилась в реанимации, Лурдес выложила в соцсеть фото в откровенном топе на шнуровке, который почти полностью открыл грудь девушки. Комментаторы засыпали ее критикой и вопросами. «Как вы можете выкладывать полуголые фото, пока здоровье вашей мамы под угрозой?» — писали они.

Какие проблемы были у Мадонны со здоровьем

Около трех лет назад Мадонна упала на сцене во время шоу Madame X в Париже и повредила колено. Тогда певица заплакала, но попыталась собраться и продолжить выступление. Однако травма оказалась серьезной, концерт был прерван, а несколько предстоящих перенесены на другие даты.

Восемь месяцев Мадонна страдала от болей в колене, она прошла курс регенеративной медицины, лечилась стволовыми клетками, перенесла операцию. Она передвигалась на костылях 10 месяцев, прежде чем сообщила в социальных сетях о выздоровлении.

«Пришло время переосмыслить все эти шутки о ее пластической хирургии, ее неподходящих по возрасту нарядах и ее причудливых фильтрах в Instagram. Мы все должны быть рады, что Мадонна все еще с нами», — пишет о Мадонне New York Post.

СМИ отмечают, что Мадонна не выдерживает прежних нагрузок. 64-летняя певица продолжает тренироваться шесть раз в неделю, чтобы сохранить подтянутость и рельеф тела, и придерживается определенного режима питания.

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press Певица Мадонна

Могла ли инфекция возникнуть после пластических операций Мадонны

Мадонна старается выглядеть молодо, поэтому не раз обращалась к услугам пластических хирургов. Если какая-либо операция была проведена неверно, во время перевязки или снятия швов попала грязь, то это могло спровоцировать развитие бактериальной инфекции.

«Любая хирургия — это интервенция в организм, любая рана — входные ворота для инфекции. Может происходить бактериальное обсеменение раны, нагноение послеоперационного рубца. Бактериальная инфекция может развиться при нарушении технологии операции, перевязок, при низком иммунитете», — цитирует Life хирурга Александра Гоева.

Что делала Мадонна до госпитализации

В интервью Variety Мадонна рассказала, что ей надоело жить прошлым. «Хочу снова давать концерты, ездить на гастроли, выступать на сцене — это мое счастливое место», — подчеркнула Мадонна.

В интервью американскому еженедельнику поп-дива поделилась, что она сосредоточена на том, чтобы «перезапустить свое творчество, чтобы оно было интересно новому поколению».

В течение нескольких лет Мадонна работала над сценарием биографического фильма о своей жизни и карьере, где главную роль должна была сыграть Джулия Гарнер. «У меня была необыкновенная жизнь, я должна снять необыкновенный фильм. Никто не расскажет мою историю, кроме меня», — сказала поп-дива.

Однако в январе этого года компания Universal без объяснения причин сняла с производства фильм о Мадонне. Как писали СМИ, приостановка съемочного процесса совпала с анонсом масштабного мирового тура певицы.

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