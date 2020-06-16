«Мозгов у неё очень мало»: Оганезов вспомнил, какой Боня пришла на «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/71bd8bf2-b02e-11ea-bf0f-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Композитор Левон Оганезов высказался в адрес Виктории Бони, позволившей себе обозвать россиян «нищебродами». Пианист к слову вспомнил, что сама Боня выросла в нищей семье и была дурнушкой, когда пришла на «Дом-2».

Музыкант уверен, что бывшая участница телестройки сохранила в себе злость на собственное детство, отсюда и идут её нелепые высказывания.

Я помню, как она приехала показаться на «Дом-2». Это была неуклюжая, плохо одетая, непричесанная, неопрятная и довольно прыщавая девушка. Видимо, у нее была цель пробиться, — рассказал Оганезов в интервью Пятому каналу.

Что касается ума, то у Бони его, мягко выражаясь, нету.

Во-вторых, у неё очень мало мозгов. В-третьих, у неё ещё меньше, чем мозгов, образования! — объяснил поведение девицы пианист.

Обращать же внимание на изречения косноязычной телеведущей с маленьким запасом слов — это отвратительно, уверен музыкант. То, что говорит Боня — это «как лай Моськи вслед идущему слону».

Абсолютно она никто и обращать на нее внимание — отвратительно. И таких молодых людей у нас имеется достаточно, но в основном это те, кто, не работая, не умея ничего делать, чего-то добились! Своим языком, внешностью, — заключил Левон Оганезов.

Знаменитый советский и российский пианист даже посочувствовал Боне, назвав её «падшей душой». А в целом, заметил композитор, молодёжь в России замечательная.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня раскритиковала россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда. По мнению Бони, помощь нужно оказывать предпринимателям, бизнес которых не развивался в течение двух месяцев из-за пандемии коронавируса.