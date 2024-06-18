«Моя обычная переписка»: Собчак о «романе» с Арестовичем Собчак показала переписку с подругой в ответ на домыслы о романе с Арестовичем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Ведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале показала переписку с подругой, в которой иронично обсуждает достоинства бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Так она отреагировала на предположения журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что у нее роман с Арестовичем.

Теперь моя обычная переписка с лучшей подругой выглядит так, — подписала Собчак пост.

На днях Дмитрий Гордон в эфире на YouTube-канале заявил, что Арестович якобы «отбил» Собчак у законного супруга, режиссера Константина Богомолова. По словам украинского журналиста, такую информацию ему предоставили сразу два неназванных источника.

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