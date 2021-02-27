«Моя надежда»: овдовевший Ярослав Сумишевский отметил день рождения сына

https://static.news.ru/photo/626e0218-79b8-11eb-8942-96000091f725_660.jpg Ярослав Сумишевский Фото: yaroslav_sumishevskiy/instagram.com

Ярослав Сумишевский отметил день рождения маленького сына Мирослава. Ребёнок впервые встречал праздник без своей мамы после её трагической гибели.

В честь четырёхлетия сына певец организовал ему торжества в ресторане. Там ему подали торт, украшенный динозаврами. При этом 37-летний Сумишевский сам исполнил торжественную песню и помог задуть свечи.

Мой сын, моя надежда и мой лучик света. Твоя мама гордится тобой и всегда будет рядом с нами. А я сделаю все, чтобы для тебя она навсегда оставалась самой лучшей, самой доброй и заботливой. Ты обязательно будешь счастливым, я обещаю. Люблю тебя, твой Папа! — подписал Сумишевский фото с сыном на своей странице в Instagram.

Артист также опубликовал видео с праздника, на котором присутствовали его близкие.

Супруга Сумишевского Наталья погибла после ДТП под Красноярском, она умерла 6 февраля в больнице. Наталья ехала с супругом на концерт, в результате аварии погиб и водитель автомобиля. Он похоронил супругу на кладбище в Химках. СМИ отметили, что звёздные коллеги не пришли на похороны поддержать певца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ярослав Сумишевский впервые поделился с поклонниками своим состоянием после смерти любимой жены Натальи. Новое сообщение в Instagram он посвятил своей жене. Известный по шоу «Три аккорда» музыкант тяжело переживает потерю жены, он признался, что ещё никогда не испытывал такой боли.

Певец не замкнулся в себе после похорон любимой супруги Натальи и практически сразу вышел на связь с поклонниками. Он пообещал продолжить гастроли и концерты — ведь об этом так мечтала его жена.