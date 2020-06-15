Шоу-бизнес

«Моя гордость»: Черкасов спустя два месяца назвал имя сына

15:18, 15 июня 2020 55
Фото: instagram.com/cherkasov119

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов рассказал, как он и его супруга Кристина Ослина решили назвали сына. Малыш появился на свет в апреле.

Черкасов неоднократно отмечал, что мечтает о наследнике, имя для которого он выбрал заранее.

К счастью, моей любимой жене это имя тоже по сердцу. Священная Слава! Наше родное славянское имя. Мой сын. Моя кровь. Моя гордость. СВЯТОСЛАВ АНДРЕЕВИЧ ЧЕРКАСОВ, — написал он в своём Instagram.

По его мнению, это исконно русское и очень сильное с энергетической точки зрения имя как нельзя лучше подходит для мальчика. Супруга поддержала его выбор, отметив, что с особой нежностью и гордостью произносит имя сына, которое благодаря своей мужественности и силе защитит его от всех бед.

Подписчикам понравилось имя малыша. По их мнению, оно хорошо сочетается с отчеством и фамилией. Они также пожелали маленькому Святославу здоровья.

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