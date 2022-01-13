Москвич вызвал полицию на день рождения Ренаты Литвиновой

Житель дома на Патриарших прудах вызвал правоохранителей в ресторан, где проходило праздничное мероприятие по случаю 55-летия актрисы Ренаты Литвиновой. Мужчину не устроил шум после 23 часов, передаёт Telegram-канал Super. Решать вопрос с полицейскими вышел администратор заведения, а гости в течение часа разъехались по домам.
По данным издания, ресторан, в котором звезда
Сперва местный житель, которому не понравился шум после 23 часов, пытался зафиксировать празднование на камеру, но затем вызвал правоохранителей.
Ранее сообщалось, что продюсера телеканала «Пятница» Сергея Ушакова обвинили в домогательствах во время новогоднего корпоратива. Об этом заявила девушка, которая присутствовала в том же клубе, где коллектив издания отмечал праздник.