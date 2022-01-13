Москвич вызвал полицию на день рождения Ренаты Литвиновой

Житель дома на Патриарших прудах вызвал правоохранителей в ресторан, где проходило праздничное мероприятие по случаю 55-летия актрисы Ренаты Литвиновой. Мужчину не устроил шум после 23 часов, передаёт Telegram-канал Super. Решать вопрос с полицейскими вышел администратор заведения, а гости в течение часа разъехались по домам.

По данным издания, ресторан, в котором звезда праздновала день рождения, находился на первом этаже жилого дома. На мероприятии выступали пианист Кирилл Рихтер, оперная певица Хибла Герзмава и певица Земфира. На праздник были приглашены именитые гости, включая гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста.

Сперва местный житель, которому не понравился шум после 23 часов, пытался зафиксировать празднование на камеру, но затем вызвал правоохранителей.

Ранее сообщалось, что продюсера телеканала «Пятница» Сергея Ушакова обвинили в домогательствах во время новогоднего корпоратива. Об этом заявила девушка, которая присутствовала в том же клубе, где коллектив издания отмечал праздник.