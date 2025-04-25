Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеведущая Анжелика Пушнова перед концертом «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеведущая Анжелика Пушнова перед концертом «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Григорий Лепс с крестницей Елизаветой перед концертом «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Григорий Лепс с крестницей Елизаветой перед концертом «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Кети Топурия во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Кети Топурия во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Алсу во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Алсу во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Группа «Смысловые Галлюцинации» во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Группа «Смысловые Галлюцинации» во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Зрители во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Зрители во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Зрители во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Зрители во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Лолита во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Лолита во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Ирина Салтыкова во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Ирина Салтыкова во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Катя Лель во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Катя Лель во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Леонид Укупник во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Леонид Укупник во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Алексей Серов во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Алексей Серов во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Григорий Лепс во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Григорий Лепс во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Надежда Кадышева и группа «Золотое кольцо» во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Надежда Кадышева и группа «Золотое кольцо» во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Надежда Кадышева и группа «Золотое кольцо» во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Надежда Кадышева и группа «Золотое кольцо» во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Зрители во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Зрители во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Наталья Королева во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Наталья Королева во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Николай Басков во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Николай Басков во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Рэпер Серега во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Рэпер Серега во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Влад Сташевский во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Влад Сташевский во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru