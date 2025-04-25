24 апреля в зале Live Arena состоялся концерт «Золотые хиты МУЗ-ТВ», в котором приняли участие самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса — Григорий Лепс, Николай Басков, "А’Студио“, "Смысловые галлюцинации“ (Сергей Бобунец), Надежда Кадышева и другие артисты.

Это было первое масштабное музыкальное мероприятие, которое прошло в формате народного караоке. Многолюдная толпа зрителей охотно подпевала знаменитым артистам. Публика встретила бурными овациями Кадышеву, которая стремительно набирает популярность у молодежи.

Молодые люди и девушки танцевали, снимали селфи и видеоролики. Когда Кадышева исполняла с коллективом „Золотое кольцо“ хиты „Широка река“, „Плывет веночек“, в зале царило невероятное оживление. Кто-то пришел с плакатом „Надежда — лучшая!“. 

Самые яркие кадры со звездами, посетившими «Золотые хиты МУЗ-ТВ», — в фотогалерее NEWS.ru.

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Телеведущая Анжелика Пушнова перед концертом «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущая Анжелика Пушнова перед концертом «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Григорий Лепс с крестницей Елизаветой перед концертом «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Григорий Лепс с крестницей Елизаветой перед концертом «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Певица Кети Топурия во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Кети Топурия во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Певица Алсу во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Алсу во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Группа «Смысловые Галлюцинации» во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Группа «Смысловые Галлюцинации» во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Зрители во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Зрители во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Зрители во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Зрители во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Певица Лолита во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Лолита во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Певица Ирина Салтыкова во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Ирина Салтыкова во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Певица Катя Лель во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Катя Лель во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Певец Леонид Укупник во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец Леонид Укупник во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Алексей Серов во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Алексей Серов во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Григорий Лепс во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Григорий Лепс во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Надежда Кадышева и группа «Золотое кольцо» во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Надежда Кадышева и группа «Золотое кольцо» во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Надежда Кадышева и группа «Золотое кольцо» во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Надежда Кадышева и группа «Золотое кольцо» во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Зрители во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Зрители во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Наталья Королева во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Наталья Королева во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Николай Басков во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Николай Басков во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Рэпер Серега во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Рэпер Серега во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Певец Влад Сташевский во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец Влад Сташевский во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru