Мощный кач под Кадышеву: как прошел концерт «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

24 апреля в зале Live Arena состоялся концерт «Золотые хиты МУЗ-ТВ», в котором приняли участие самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса — Григорий Лепс, Николай Басков, "А’Студио“, "Смысловые галлюцинации“ (Сергей Бобунец), Надежда Кадышева и другие артисты.

Это было первое масштабное музыкальное мероприятие, которое прошло в формате народного караоке. Многолюдная толпа зрителей охотно подпевала знаменитым артистам. Публика встретила бурными овациями Кадышеву, которая стремительно набирает популярность у молодежи.

Молодые люди и девушки танцевали, снимали селфи и видеоролики. Когда Кадышева исполняла с коллективом „Золотое кольцо“ хиты „Широка река“, „Плывет веночек“, в зале царило невероятное оживление. Кто-то пришел с плакатом „Надежда — лучшая!“.

Самые яркие кадры со звездами, посетившими «Золотые хиты МУЗ-ТВ», — в фотогалерее NEWS.ru.

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