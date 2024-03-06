«Мощный и эффектный»: назван лучший состав группы Serebro Продюсер Рудченко: Темникова и Серябкина сделали группу Serebro узнаваемой

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Группа Serebro

Первый состав группы Serebro с Еленой Темниковой, Ольгой Серябкиной и Мариной Лизоркиной является лучшим в истории коллектива, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, это было топовое трио. Рудченко напомнил, что группа обрела известность именно благодаря первому составу артисток.

Конечно, самый топовый состав – это первый с Темниковой, Серябкиной, когда они были в одном составе и вместе работали. Это был самый мощный и эффектный состав. Действительно, топовое трио Serebro. Самый пик известности группы пришелся именно на этот период, — отметил Рудченко.

Ранее продюсер Максим Фадеев сообщал, что намерен возродить группу Serebro в новом составе. В проект уже выбраны две солистки, в настоящее время ищут третью. Продюсер признался, что изначально создавал трио для участия в конкурсе «Евровидение», в котором коллектив занял третье место. Фронтвумен группы стала финалистка второго сезона «Фабрики звезд» Елена Темникова, но позже она ушла из коллектива.

Также в декабре Фадеев заявлял, что намерен возродить другой свой старый проект — «Глюкоза», но без солистки Натальи Ионовой. В Сети он презентовал сниппет новой песни «Мыши».