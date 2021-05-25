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Шоу-бизнес

Мошенники обманули актрису из «Деффчонок» на 190 тысяч рублей

16:19, 25 мая 2021
Кристина Работенко Кристина Работенко Фото: kristina_ra/vk.com

Актриса Кристина Работенко, известная по сериалу «Деффчонки», стала жертвой мошенников, пишет Пятый канал.

По словам источника в правоохранительных органах, звезде позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что с её карты был совершён подозрительный перевод в 93 тысячи рублей. Злоумышленник попросил жертву помочь выявить мошенников и сделать два перевода на такую же сумму, только на карту стороннего банка, что она и сделала.

Кроме того, «сотрудник службы безопасности» убедил актрису снять с карты все деньги и совершить перевод через банкомат. Работенко могла лишиться полумиллиона рублей, однако повстречала полицейского, который объяснил, что она попалась в сети обмана мошенников. В итоге общий ущерб составил почти 190 тысяч рублей.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева предупредила подписчиков о мошенниках, выступающих от её имени. Гузеева заявила, что участникам объявленного ею розыгрыша подарков начали писать мошенники, которые сообщали о мнимой победе и просили оплатить комиссию или доставку. 

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