Мошенники обманули актрису из «Деффчонок» на 190 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/6c65ef7c-bd5d-11eb-8778-96000091f725_660.jpg Кристина Работенко Фото: kristina_ra/vk.com

Актриса Кристина Работенко, известная по сериалу «Деффчонки», стала жертвой мошенников, пишет Пятый канал.

По словам источника в правоохранительных органах, звезде позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что с её карты был совершён подозрительный перевод в 93 тысячи рублей. Злоумышленник попросил жертву помочь выявить мошенников и сделать два перевода на такую же сумму, только на карту стороннего банка, что она и сделала.

Кроме того, «сотрудник службы безопасности» убедил актрису снять с карты все деньги и совершить перевод через банкомат. Работенко могла лишиться полумиллиона рублей, однако повстречала полицейского, который объяснил, что она попалась в сети обмана мошенников. В итоге общий ущерб составил почти 190 тысяч рублей.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева предупредила подписчиков о мошенниках, выступающих от её имени. Гузеева заявила, что участникам объявленного ею розыгрыша подарков начали писать мошенники, которые сообщали о мнимой победе и просили оплатить комиссию или доставку.