Мошенники обманули актрису из «Деффчонок» на 190 тысяч рублей

Актриса Кристина Работенко, известная по сериалу «Деффчонки», стала жертвой мошенников, пишет Пятый канал.
По словам источника в правоохранительных органах, звезде позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что с её карты был совершён подозрительный перевод в 93 тысячи рублей. Злоумышленник попросил жертву помочь выявить мошенников и сделать два перевода на такую же сумму, только на карту стороннего банка, что она и сделала.
Кроме того, «сотрудник службы безопасности»
Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева предупредила подписчиков о мошенниках, выступающих от её имени. Гузеева заявила, что участникам объявленного ею розыгрыша подарков начали писать мошенники, которые сообщали о мнимой победе и просили оплатить комиссию или доставку.