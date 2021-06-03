Суд вынес решение по делу Моргенштерна о пропаганде наркотиков

https://static.news.ru/photo/5b4cc0ca-c466-11eb-a8b1-96000091f725_660.jpg Алишер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagam.com

Российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) оштрафовали за пропаганду наркотиков в клипах и песнях на 100 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес Зюзинский районный суд Москвы 3 июня. Вину музыкант не признал, передаёт пресс-служба инстанции.

Экстравагантный исполнитель не стал изменять привычкам и даже из прибытия на слушания устроил небольшое представление. Приехал Моргенштерн на своём новом дорогом автомобиле — суперкаре McLaren 600LT стоимостью 15 млн рублей. Сам же рэпер оделся полностью в чёрное, а на вопрос о том, не боится ли он запрета своего творчества, глубокомысленно ответил: «Невозможно запретить творчество. Всё, что однажды было в Интернете, остаётся там навсегда».

Поводом для судебного разбирательства стали композиции «Розовое вино — 2» и «Family». По мнению обвинения, в треках исполнитель пропагандирует образ жизни, завязанный на богатстве и наркотиках.

Ранее сообщалось, что российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) госпитализировали из-за камней в почках. О проблемах со здоровьем музыкант рассказал во время прямого эфира в социальной сети Instagram. По словам звезды, этого он боялся всю жизнь и такой «адской боли» давно не чувствовал.

Исполнитель передал привет всем хейтерам, которым приятно слышать о диагнозе Моргенштерна, — в 23 года оказаться в больнице с камнями в почках.