Моргенштерна накажут за рекламу помощи в получении военного билета Моргенштерну грозит штраф до 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в список иноагентов) грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за публикацию восьми постов в Telegram без маркировки иноагента, сообщает Telegram-канал SHOT. В том числе среди этих публикаций была реклама юридической помощи в вопросах получения военного билета законным путем.

Уточняется, что рэпер уже промаркировал все рекламные сообщения соответствующим пояснением, но Роскомнадзор ведет разбирательство.

Ранее правительство ОАЭ внесло Моргенштерна в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов. Через сутки после интервью артиста Ксении Собчак без объяснения причин был отменен его концерт в клубе Billionaire в Дубае, причиной могли стать признания Моргенштерна в том, что он обходит местные законы и запреты.

Российский продюсер Иосиф Пригожин говорил, что Моргенштерну следует дать второй шанс и позволить вернуться в Россию. При этом сам артист утверждал, что опасается приезжать в Москву. Его отпугнул опыт Дани Милохина, чье возвращение в Россию сопровождалось чередой негативных высказываний со стороны публичных деятелей.