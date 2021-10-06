Моргенштерн заявил о борьбе с мошенниками, действующими от его имени

Алишер Моргенштерн заявил, что готов бороться с мошенниками, которые действуют в Сети от его имени, для чего ведёт переговоры с юридической командой. Поступок музыканта прокомментировал адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы артиста, сообщает Пятый канал.

Рэпер обеспокоен ростом числа мошенников, которые обманывают поклонников от его имени. Так, девушкам-моделям предлагают пройти фальшивый кастинг, собеседование при этом проходит в Skype. В ходе беседы аферисты требуют девушек раздеться, чтобы якобы показать отсутствие на теле шрамов и татуировок. А затем «соискательниц» шантажируют интимными видео. Предложения рассылаются даже несовершеннолетним.

Когда мошенники от лица известных артистов устраивают разные мероприятия: кастинги, сбор средств, все что угодно — это действительно большая проблема. Что касается Моргенштерна — то тем более, поскольку он сейчас на пике популярности. Подобных историй крайне много. Мы как раз недавно обсуждали, как этому противодействовать, — рассказал Жорин.

В итоге рэпер и команда юристов пришли к нескольким решениям. которые помогут обезопасить фанатов музыканта. Но при этом и сами поклонники должны быть бдительными и не попадаться на удочку мошенников. К любой информации необходимо относиться критически, если только она не была объявлена в официальных аккаунтах знаменитости или ею самой лично в СМИ.

Ранее мальчик из Новосибирска Ваня, который уже два года борется с раком, недавно рассказал о своём желании познакомиться с рэпером Алишером Моргенштерном и увидеть его машину Cadillac. На днях его мечта сбылась.