Моргенштерн «засветился» на «Давай поженимся»

https://static.news.ru/photo/45622452-3830-11eb-b7ac-fa163e074e61_660.jpg Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern/

Скандально известный российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) попал на программу «Давай поженимся». Видео с передачи опубликовала в своём микроблоге ведущая Лариса Гузеева.

В ролике Моргенштерн стоит на сцене в белой рубашке и чёрных брюках, он аккуратно причёсан и производит очень презентабельный вид. Музыкант танцует рядом с поющей девушкой, которая исполняет новогоднюю песню «Когда часы двенадцать бьют».

Но в какой-то момент Моргенштерн устаёт быть «правильным мальчиком», подтягивает штаны и причёсывается расчёской прямо на сцене, не обращая внимания на камеры и партнёршу.

В качестве кого рэпер пришёл на программу, Гузеева не сообщила. Известно, что директор музыканта допустил его участие в новогоднем «голубом огоньке». По мнению администратора, участие Моргенштерна в традиционной новогодней программе повысит её рейтинг, потому что зритель устал от «постоянных Баскова и Киркорова».

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший депутат городского совета Калининграда Олег Шкиль заказал для своего сына концерт рэпера Моргенштерна, чтобы поздравить мальчика с 10-летием.