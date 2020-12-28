Моргенштерн взял титул «Артист года» по версии «Яндекс.Музыки»

https://static.news.ru/photo/93232d90-4996-11eb-b82c-fa163e074e61_660.jpg Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Моргенштерн завоевал ещё одну награду 2020 года, став артистом года по итогам голосования на портале «Яндекс.Музыка». Причём речь идёт ещё о массе других призовых мест.

Песню Cadillac, записанную Моргенштерном вместе с Элджеем, признали лучшим русскоязычным рэп-треком уходящего года. А альбом музыканта «Легендарная пыль» занял четвёртое место в чарте лучших альбомов года.

В топ-100 лучших треков «Яндекс.Музыки» вошли сразу шесть композиций рэпера. Cadillac занял 15-е место, РАТАТАТАТА — 21-е, El Problema — 45-е, песня с Клавой Кокой — 47-е место, Yong Hefner и «Новый мерин» — 62-е и 86-е места.

Моргенштерн стал исполнителем года по версии «ВКонтакте». До этого музыканту вручили премии «Человек года» и «Музыкант года». Сам Моргенштерн ко всем наградам относится спокойно, уверяя, что это «фигня».

Ранее NEWS.ru сообщал, что на песню «Я съел деда» рэпера Моргенштерна пожаловался депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков. Моляков добавил, что молодёжь 13–14 лет присудила Моргенштерну звание лучшего музыканта 2020 года.