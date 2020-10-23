Моргенштерн вновь вернулся к бывшей девушке

https://static.news.ru/photo/0b0dd754-1555-11eb-a8fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: morgen_shtern/instagram.com

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн вновь решил сойтись со своей бывшей девушкой Диларой Зинатуллиной.

По его словам, ему надоели беспорядочные связи.

Ко мне пришло осознание того, что больше не нуждаюсь в беспорядочных связях. С одной девушкой быть прекрасно, и секс по любви — это так здорово! — отметил Моргенштерн в интервью YouTube-шоу «Чё каво».

Известно, что рэпер расстался со своей девушкой в 2019 году. В тот год Моргенштерн даже признавался в изменах Зинатуллиной.

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