«Боль адская»: Моргенштерн рассказал о проблемах со здоровьем

https://static.news.ru/photo/985f17cc-c436-11eb-bef2-96000091f725_660.jpg Фото: morgen_shtern/instagram.com

Российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) госпитализировали из-за камней в почках. О проблемах со здоровьем музыкант рассказал во время прямого эфира в социальной сети Instagram. По словам звезды, этого боялся всю жизнь и такой «адской боли» давно не чувствовал.

Исполнитель передал «привет» всем хейтерам, которым приятно слышать о диагнозе Моргенштерна — в 23 года оказаться в больнице с камнями в почках.

Давно не болел. Это так отвратительно <...>. Ничего важнее в этой жизни нет, чем здоровье. Если у вас нет здоровья, то всё остальное <...> вообще не нужно. Я давно не чувствовал такую физическую боль, — добавил Валеев.

Музыкант призвал подписчиков правильно питаться, не употреблять наркотики и спиртное. Алишер считает, что теперь не сможет «рок-н-роллить», как прежде, и у него появился повод вести здоровый образ жизни.

Накануне Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю. Едва фанаты закончили слушать пластинку Million Dollar: Happiness, как исполнитель порадовал их новым продуктом — Million Dollar: Business. Обложки релизов дополняют друг друга, создавая целостный образ музыканта.

Ранее сообщалось, что адвокат Моргенштерна Сергей Жорин показал подписчикам в Instagram свитшот, который получил в подарок от рэпера. На чёрной кофте кроваво-красными буквами написано «Адвокат дьявола». Всего Жорин выложил четыре фотографии со встречи со своим подзащитным. Он признался, что они хотели подготовиться к суду, однако всё сразу пошло не по плану.